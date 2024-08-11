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Израиль пообещал ответить "невиданным ранее ударом" в случае ущерба стране

Израиль пообещал ответить "невиданным ранее ударом" в случае ущерба стране Враги Израиля, угрожающие беспрецедентным ущербом Израилю, могут рассчитывать на такой ответ, который не давался ранее "ни в одном другом случае".
Другие страны
11 августа 2024 г. 21:18
Израиль пообещал ответить невиданным ранее ударом в случае ущерба стране

Враги Израиля, угрожающие беспрецедентным ущербом Израилю, могут рассчитывать на такой ответ, который не давался ранее "ни в одном другом случае".

Как передает Report, с таким предупреждением в адрес Ирана и радикального движения "Хезболлах" выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Враги из Ирана и "Хезболлах" угрожают причинить Израилю вред способами, которые они не использовали в прошлом. Тот, кто сделает такое, может ожидать от нас удара, который не был нанесен ни в одном другом случае ранее", - заявил Галант.

Отметим, что высказывания министра, сделанные им на встрече с новобранцами Армии обороны Израиля на военной базе в центральной части страны, распространила пресс-служба израильского Минобороны.

У Израиля "есть значительные возможности", продолжил Галант, не указывая подробностей. Он также выразил надежду, что "враги Израиля одумаются и не станут приводить к началу войны на дополнительных фронтах". "Надеюсь, они продумают этот момент и не доведут до точки, когда заставят нас наносить значительный ущерб", - продолжил он. "Мы не хотим этого, но должны быть готовы", - резюмировал министр, обращаясь к новобранцам.

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