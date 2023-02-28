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Израиль поможет ЕС в сферах энергетики и безопасности из-за ситуации в Украине

Израиль поможет ЕС в сферах энергетики и безопасности из-за ситуации в Украине Израиль готов сотрудничать с Германией и европейскими странами в сферах энергетики и безопасности на фоне событий вокруг Украины.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 18:47
Израиль поможет ЕС в сферах энергетики и безопасности из-за ситуации в Украине

Израиль готов сотрудничать с Германией и европейскими странами в сферах энергетики и безопасности на фоне событий вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Израиля Эли Коэн по итогам переговоров с германским коллегой Анналеной Бербок в Берлине.

По его словам, ситуация в Украине дала сигнал для европейских стран относительно обеспечения безопасности и энергетики. Коэн добавил, что Израиль является важным игроком в этих сферах. Израильский дипломат подчеркнул, что на этом фоне страна готова активизировать сотрудничество с Европой.

"Мы хотим поделиться нашими знаниями и умениями, нашими возможностями с нашими друзьями, и Германия - один из наших лучших друзей", - сказал он.

Ранее Коэн заявил, что Израиль поможет Украине в разработке умной системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Это заявление дипломат сделал после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Он также сообщил, что Иерусалим предоставит кредитные гарантии Украине на сумму до 200 млн долларов для реализации проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры.

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