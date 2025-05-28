Израиль получил с начала войны в Газе более 90 тонн военных грузов из США

Израиль получил за время проведения военной операции в секторе Газа свыше 90 тонн грузов военного назначения из США.

Израиль получил за время проведения военной операции в секторе Газа свыше 90 тонн грузов военного назначения из США.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

Согласно ее заявлению, утром 27 мая в Израиль прибыл уже 800-й самолет с американским военным снаряжением. Отсчет ведется с октября 2023 года, когда в ответ на атаку палестинских радикалов из движения ХАМАС израильская сторона развернула в анклаве полномасштабную военную операцию, которая продолжается по сей день.

Помимо поставок по воздуху, Израиль за это время принял и около 140 судов с военными грузами из США. От американских союзников еврейское государство получило боеприпасы, бронетехнику, защитное снаряжение и медикаменты.

В Минобороны эти поставки назвали "жизненно важными для поддержания непрерывности операций" израильской армии, выполнения поставленных перед ней задач и укрепления боеготовности.