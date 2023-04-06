Израиль получил от Финляндии запрос на закупку системы ПРО "Праща Давида"

Генеральный директор Министерства обороны Израиля получил от Минобороны Финляндии запрос на закупку системы ПРО "Праща Давида" (на иврите обозначается как "Шарвит ксамим", "Волшебная палочка" - ред.) совместной американо-израильской разработки.

Генеральный директор Министерства обороны Израиля получил от Минобороны Финляндии запрос на закупку системы ПРО "Праща Давида" (на иврите обозначается как "Шарвит ксамим", "Волшебная палочка" - ред.) совместной американо-израильской разработки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"Ожидается, что министерство обороны впервые поставит за границу систему "Праща Давида". После конкурсного процесса, длившегося несколько лет, Минобороны Финляндии выбрало передовую израильскую систему "Праща Давида". Запрос на закупку был получен генеральным директором Министерства обороны Израиля Эялем Замиром", - говорится в заявлении.

"Согласно соглашению, Израиль поставит Финляндии систему ПРО "Праща Давида", включая перехватчики, пусковые установки и радары, которые будут подключены к финским системам управления и контроля", - уточнили в израильском Минобороны. В пресс-службе отметили, что "сделка оценивается в €316 млн", и, "в связи с совместной разработкой системы с Соединенными Штатами требуется разрешение на экспорт от правительства США".