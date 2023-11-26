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Израиль получил новый список заложников, которые будут освобождены в секторе Газа

Израиль получил новый список заложников, которые будут освобождены в секторе Газа Израиль получил список имен похищенных палестинскими радикалами людей, которые будут освобождены на третьем этапе выполнения соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
Другие страны
26 ноября 2023 г. 11:10
Израиль получил новый список заложников, которые будут освобождены в секторе Газа

Израиль получил список имен похищенных палестинскими радикалами людей, которые будут освобождены на третьем этапе выполнения соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

Как передает Report, газета The Times of Israel со ссылкой на источник в администрации премьер-министра Израиля сообщила, что семьи заложников были уведомлены об их готовящемся освобождении. Сам список израильские власти получили от Катара, который выступает посредником на переговорах с радикальным движением ХАМАС.

Ожидается, что третья группа заложников может быть освобождена 26 ноября.

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