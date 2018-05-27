Израиль подверг обстрелу позиции ХАМАС в секторе Газа

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ ВВС Армии обороны Израиля (АОИ) нанесли в субботу вечером удар по позициям группировки ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на попытку нарушения границы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ночь на воскресенье сообщается в Twitter израильской армии.

"Только что истребители АОИ нанесли удар по военным целям ХАМАС на юге сектора Газа. Удар осуществлен в ответ на инцидент, произошедший ранее сегодня [в субботу], когда подозреваемые проникли на территорию Израиля и попытались повредить израильскую оборонную инфраструктуру", - говорится в сообщении.