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    Израиль подверг бомбардировке Сирию

    Информации о жертвах и разрушениях не поступало

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Израильская армия подвергла бомбардировке столицу Сирии Дамаск.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Haaretz, по исследовательским центрам близ столицы были выпущены ракеты.

    Согласно сообщению, на территории были слышны 3 взрыва. Сообщается, что принадлежащие режиму Башара Асада войска противовоздушной обороны ответили на воздушную атаку Израиля.  

    Правительство Б.Асада подтвердило, что Израиль совершил атаку на Сирию .

    Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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