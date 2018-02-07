Израиль подверг бомбардировке Сирию

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Израильская армия подвергла бомбардировке столицу Сирии Дамаск.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Haaretz, по исследовательским центрам близ столицы были выпущены ракеты.

Согласно сообщению, на территории были слышны 3 взрыва. Сообщается, что принадлежащие режиму Башара Асада войска противовоздушной обороны ответили на воздушную атаку Израиля.

Правительство Б.Асада подтвердило, что Израиль совершил атаку на Сирию .

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.