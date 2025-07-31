Израиль подтвердил удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам "Хезболлы" в Ливане.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане.

Об этом передает Report со ссылкой на The Times of Israel.

По словам Каца, целью стал завод по производству высокоточного оружия в долине Бекаа на востоке страны - крупнейшее предприятие "Хезболлах" по производству вооружения. Министр уточнил, что этот объект уже подвергался ударам ЦАХАЛ.

Также, по его словам, были атакованы и другие объекты, где группировка пыталась восстановить свои боевые возможности.