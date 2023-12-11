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Израиль подтвердил открытие КПП на границе с сектором Газа

Израиль подтвердил открытие КПП на границе с сектором Газа Израиль откроет КПП "Керем-Шалом", расположенный на границе с сектором Газа, чтобы увеличить количество поступающей в анклав помощи.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 13:42
Израиль подтвердил открытие КПП на границе с сектором Газа

Израиль откроет КПП "Керем-Шалом", расположенный на границе с сектором Газа, чтобы увеличить количество поступающей в анклав помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

"Мы расширили возможности по проведению проверок помощи, доставляемой в сектор Газа. "Керем-Шалом" будет открыт, поэтому число проверок увеличится вдвое", - говорится в заявлении КОГАТ.

Управление также призвало ООН действовать более оперативно в отношении гуманитарной помощи, поступающей на территорию анклава через КПП "Рафах" из Египта. Информации о том, когда будет открыт контрольно-пропускной пункт, в КОГАТ не привели.

7 декабря заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщал о ведении переговоров об открытии доступа через "Керем-Шалом" из Израиля в Газу. Он отмечал, что "есть обнадеживающие признаки" скорого открытия КПП.

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Версия на английском языке Israel confirms opening of checkpoint on border with Gaza Strip

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