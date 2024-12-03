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Израиль подтвердил ликвидацию в Дамаске представителя "Хезболлах" при САР

Израиль подтвердил ликвидацию в Дамаске представителя "Хезболлах" при САР ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Дамаске представителя движения "Хезболлах" при сирийской армии Салмана Нимра Джамаа.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 21:20
Израиль подтвердил ликвидацию в Дамаске представителя Хезболлах при САР

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Дамаске представителя движения "Хезболлах" при сирийской армии Салмана Нимра Джамаа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Сегодня ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску, целью которого стал представитель "Хезболлах" в сирийских вооруженных силах Салман Немер Джамаа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе армии добавили, что Салман Джамаа занимал пост руководителя разведки в секторе Аль-Хиям, был руководителем операций в штаб-квартире "Хезболлах" в Дамаске, после чего был назначен представителем движения в сирийской армии.

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