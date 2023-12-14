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Израиль подтвердил гибель в секторе Газа еще двух заложников

Израиль подтвердил гибель в секторе Газа еще двух заложников Израиль подтвердил гибель еще двух заложников, находившихся в плену у палестинской радикальной группировки ХАМАС.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 09:07
Израиль подтвердил гибель в секторе Газа еще двух заложников

Израиль подтвердил гибель еще двух заложников, находившихся в плену у палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

По информации газеты, житель кибуца Нир Ицхак Таль Хайми и житель кибуца Нахаль-Оз стажер-агроном из Танзании Джошуа Луито Моллель были убиты, находясь в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Хайми входил в состав чрезвычайного отряда, который 7 октября был направлен для сдерживания атаки террористов до прибытия армейского подкрепления. Танзанийский студент Моллель прибыл в Израиль всего за две недели до атаки ХАМАС 7 октября.

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Версия на английском языке Israel confirms death of 2 more hostages in Gaza
Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzza zolağında iki girovun öldüyünü təsdiqləyib

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