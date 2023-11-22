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Израиль одобрил план возвращения 50 заложников за четыре дня из Газы

Израиль одобрил план возвращения 50 заложников за четыре дня из Газы Израильское правительство по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 07:07
Израиль одобрил план возвращения 50 заложников за четыре дня из Газы

Израильское правительство по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Израильское правительство намерено вернуть всех заложников домой. Сегодня вечером правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым по меньшей мере 50 похищенных - женщин и детей - будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье. Освобождение еще 10 похищенных даст еще один день затишья", - говорится в заявлении.

Ранее телекомпания NBC информировала, что переговорщики со стороны Израиля и ХАМАС достигли предварительного соглашения по освобождению заложников, теперь власти Израиля должны одобрить его.

Предварительное соглашение, указывало NBC, включает обмен 50 женщин и детей, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, на около 150 палестинских заключенных. Также, по соглашению, стороны должны были объявить прекращение огня на четыре-пять дней и доставку топлива в сектор Газа.

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Версия на азербайджанском языке İsrail 50 girovu Qəzzadan dörd gün ərzində qaytarmaq planını təsdiqləyib

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