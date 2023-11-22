Израиль одобрил план возвращения 50 заложников за четыре дня из Газы

Израильское правительство по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится.

Израильское правительство по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Израильское правительство намерено вернуть всех заложников домой. Сегодня вечером правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым по меньшей мере 50 похищенных - женщин и детей - будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье. Освобождение еще 10 похищенных даст еще один день затишья", - говорится в заявлении.

Ранее телекомпания NBC информировала, что переговорщики со стороны Израиля и ХАМАС достигли предварительного соглашения по освобождению заложников, теперь власти Израиля должны одобрить его.

Предварительное соглашение, указывало NBC, включает обмен 50 женщин и детей, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, на около 150 палестинских заключенных. Также, по соглашению, стороны должны были объявить прекращение огня на четыре-пять дней и доставку топлива в сектор Газа.