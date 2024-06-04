Израиль подписал с США договор о закупке 25 истребителей F-35

Как передает Report, такое мнение выразил бывши

Министерство обороны Израиля и правительство США заключили соглашение о поставке 25 новых истребителей F-35 для нужд израильских ВВС.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Израиля.

"Соглашение включает в себя 25 самолетов F-35, произведенных компанией Lockheed Martin, включая поддержку и техобслуживание. По выполнении сделки численность флота самых современных в мире малозаметных самолетов, эксплуатируемого ВВС Израиля, увеличится до 75 единиц. Поставки самолетов Армии обороны Израиля начнутся в 2028 году, будет поставляться от трех до пяти самолетов в год", - говорится в заявлении министерства.

В нем также отмечается, что "сумма сделки оценивается примерно в 3 млрд долларов", она финансируется из фондов американской помощи Израилю. Поставленные в этой партии истребители F-35 сформируют третью эскадрилью этих машин в составе израильских ВВС.