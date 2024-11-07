Израиль подписал крупную сделку о закупке истребителей F15 на сумму в $5,2 млрд

В четверг Министерство обороны Израиля сообщило о подписании соглашения стоимостью 5,2 млрд долларов о приобретении 25 истребителей нового поколения F-15 у компании Boeing Co.

В четверг Министерство обороны Израиля сообщило о подписании соглашения стоимостью 5,2 млрд долларов о приобретении 25 истребителей нового поколения F-15 у компании Boeing Co.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального директора министерства обороны Эяля Замира.

Агентство отмечает, что соглашение является частью более широкого пакета американской помощи.

"Поставка новых самолетов F-15IA начнется в 2031 году, и ежегодно будет поставляться 4-6 самолетов", - говорится в сообщении.

Самолеты будут оснащены системами вооружения, интегрированными с израильским оружием, а также будут иметь увеличенную дальность полета и полезную нагрузку.