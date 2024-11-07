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Израиль подписал крупную сделку о закупке истребителей F15 на сумму в $5,2 млрд

Израиль подписал крупную сделку о закупке истребителей F15 на сумму в $5,2 млрд В четверг Министерство обороны Израиля сообщило о подписании соглашения стоимостью 5,2 млрд долларов о приобретении 25 истребителей нового поколения F-15 у компании Boeing Co.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 14:39
Израиль подписал крупную сделку о закупке истребителей F15 на сумму в $5,2 млрд

В четверг Министерство обороны Израиля сообщило о подписании соглашения стоимостью 5,2 млрд долларов о приобретении 25 истребителей нового поколения F-15 у компании Boeing Co.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального директора министерства обороны Эяля Замира.

Агентство отмечает, что соглашение является частью более широкого пакета американской помощи.

"Поставка новых самолетов F-15IA начнется в 2031 году, и ежегодно будет поставляться 4-6 самолетов", - говорится в сообщении.

Самолеты будут оснащены системами вооружения, интегрированными с израильским оружием, а также будут иметь увеличенную дальность полета и полезную нагрузку.

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Версия на английском языке Israel signs $5.2 billion deal to acquire 25 F-15 fighter jets from Boeing
Версия на азербайджанском языке İsrail qırıcıların alınması ilə bağlı 5,2 milyard dollarlıq saziş imzalayıb

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