Израиль под давлением США отменил сделку по F-16 с Хорватией

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Израиль официально уведомил Хорватию о невозможности из-за позиции США выполнить договор по поставкам истребителей F-16, сообщило хорватское министерство обороны.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, США заблокировали поставку, которую в Хорватии называли "сделкой века".
"К сожалению, не получено соответствующего разрешения США на поставку израильских самолетов F-16 "Барак" Республике Хорватии", - заявил хорватский министр обороны Дамир Крстичевич по итогам встречи в четверг в Загребе с генеральным директором минобороны Израиля Уди Адамом.
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