Израиль планирует выделить около $473 млн на гумпомощь сектору Газа

Израиль планирует выделить около $473 млн на гуманитарную помощь сектору Газа

Правительство Израиля выделит $9 млрд (31 млрд шекелей) на увеличение госбюджета.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что $473 млн (1,6 млрд шекелей) из этих денег будут выделены на гуманитарную помощь сектору Газа.

Большая часть увеличения расходов пойдет на оборону и будет сопровождаться повсеместным сокращением бюджетов министерств на 3,35%, за исключением бюджета Министерства обороны. Сокращения вступят в силу в начале нового года.

Подобная инициатива вызвала негативную реакцию у министра национальной безопасности страны Итамара Бен-Гвира и министра образования Йоав Киша, которые заявили что если не будут выделены средства на финансирование мер безопасности в образовательных учреждениях в предстоящем учебном году, они будут выступать против.

Против изменений в бюджете выступают и ультраортодоксальные партии Кнессета, покинувшие состав правительства.