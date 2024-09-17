Израиль планирует укрепить границу с Иорданией с помощью БПЛА и заграждений

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрабатывает комплекс мер для усиления режима контроля на границе с Иорданией.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрабатывает комплекс мер для усиления режима контроля на границе с Иорданией.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на сообщение армии.

"ЦАХАЛ планирует защитить границу с Иорданией при помощи нового командования, заграждений и БПЛА. План ЦАХАЛ по укреплению границы впервые представят в предстоящие дни высокопоставленным сотрудникам в министерствах обороны и финансов", - говорится в сообщении.

Эти меры будут осуществлены в три этапа - установка сотен единиц технических средств, в том числе, радаров и камер, размещение войск у границы, далее - усиление возможности воздушных сил и установка пограничных заграждений.