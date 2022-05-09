Израиль планирует создать гражданскую национальную гвардию

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал создать гражданскую Национальную гвардию. Совет национальной безопасности и Министерство общественной безопасности представят предложение уже до конца мая.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал создать гражданскую Национальную гвардию. Совет национальной безопасности и Министерство общественной безопасности представят предложение уже до конца мая.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel , соответствующее заявление Беннета было сделано после теракта в Израиле в День независимости.

"Высшей миссией правительства Израиля является восстановление личной безопасности граждан Израиля. Мы продвигаем важные шаги, и первый из них – это создание национальной гвардии", - цитирует слова Беннета его пресс-служба.

Премьер уточнил, что до конца мая Совет национальной безопасности Израиля представит план по создания Национальной гражданской гвардии. Ее основу составят пограничная полиция, добровольцы и резервисты.

В последние месяцы между Израилем и палестинцами резко возросла напряженность. Только во время теракта на Западном берегу погибли 19 гражданских.