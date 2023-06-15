О нас

Израиль планирует продать более 200 танков Merkava двум странам Европы

Израиль планирует продать более 200 танков Merkava двум странам Европы Израиль планирует продать более двухсот танков Merkava Mk2 и Mk3 неназванным европейским странам.
Другие страны
15 июня 2023 г. 22:37
Израиль планирует продать более 200 танков Merkava двум странам Европы

Израиль планирует продать более двухсот танков Merkava Mk2 и Mk3 неназванным европейским странам.

Как передает Report, об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники.

Источники в Министерстве обороны Израиля отказываются назвать покупателей танков ссылаясь на деликатность сделки. Как утверждают специалисты, сумма контракта может достигать нескольких десятков миллионов долларов, средства из которых пойдут в бюджет министерства.

Также отмечается, что сделка находится на финальной стадии. Сейчас ожидается разрешение со стороны Соединенных Штатов Америки на перепродажу составных частей танка американского производства.

Согласно деталям сделки, продажа будет разделена на две части, сначала будут проданы старшие Mk2, затем - Mk3.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail iki Avropa ölkəsinə 200-dən çox Merkava tankı satmağı planlaşdırır

Другие новости из категории

Правительственные учреждения США подверглись кибератаке
Правительственные учреждения США подверглись кибератаке
15 июня 2023 г. 22:54
Инспекторы МАГАТЭ продолжат работать на Запорожской АЭС
Инспекторы МАГАТЭ продолжат работать на Запорожской АЭС
15 июня 2023 г. 22:06
Испания пригрозила заблокировать план НАТО по закупкам вооружений
Испания пригрозила заблокировать план НАТО по закупкам вооружений
15 июня 2023 г. 21:51
Дания и Нидерланды заключили сделку на поставки Украине 14 танков Leopard 2
Дания и Нидерланды заключили сделку на поставки Украине 14 танков Leopard 2
15 июня 2023 г. 21:43
США выделяет около миллиарда долларов гуманитарной помощи для сирийцев
США выделяет около миллиарда долларов гуманитарной помощи для сирийцев
15 июня 2023 г. 20:53
В Пентагоне заявили, что тыловая поддержка может определить исход боев в Украине
В Пентагоне заявили, что тыловая поддержка может определить исход боев в Украине
15 июня 2023 г. 20:39
Нетаньяху: Тель-Авив беспокоят контакты Москвы с Тегераном
Нетаньяху: Тель-Авив беспокоят контакты Москвы с Тегераном
15 июня 2023 г. 20:26
ЕС с апреля поставил Украине снаряды на €900 млн
ЕС с апреля поставил Украине снаряды на €900 млн
15 июня 2023 г. 19:03
Посол Азербайджана призвал Нидерланды занять справедливую позицию по азербайджано-армянской нормализации
ФотоПосол Азербайджана призвал Нидерланды занять справедливую позицию по азербайджано-армянской нормализации
15 июня 2023 г. 18:28
Летчиков Украины обучат применению F-16 на базе в Дании
Летчиков Украины обучат применению F-16 на базе в Дании
15 июня 2023 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi