Израиль планирует продать более 200 танков Merkava двум странам Европы

Израиль планирует продать более двухсот танков Merkava Mk2 и Mk3 неназванным европейским странам.

Израиль планирует продать более двухсот танков Merkava Mk2 и Mk3 неназванным европейским странам.

Как передает Report , об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники.

Источники в Министерстве обороны Израиля отказываются назвать покупателей танков ссылаясь на деликатность сделки. Как утверждают специалисты, сумма контракта может достигать нескольких десятков миллионов долларов, средства из которых пойдут в бюджет министерства.

Также отмечается, что сделка находится на финальной стадии. Сейчас ожидается разрешение со стороны Соединенных Штатов Америки на перепродажу составных частей танка американского производства.

Согласно деталям сделки, продажа будет разделена на две части, сначала будут проданы старшие Mk2, затем - Mk3.