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Израиль перешел к активным боевым действиям в южной части сектора Газа

Израиль перешел к активным боевым действиям в южной части сектора Газа Израильские войска перешли к активным боевым действиям в южной части сектора Газа, они будут вестись с той же интенсивностью, что и в северной части анклава.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 22:56
Израиль перешел к активным боевым действиям в южной части сектора Газа

Израильские войска перешли к активным боевым действиям в южной части сектора Газа, они будут вестись с той же интенсивностью, что и в северной части анклава.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля, об этом заявил начальник Генштаба Герци Халеви на встрече с военнослужащими дивизии "Газа".

Он отметил, что до оперативной паузы в секторе Газа израильские военные частично уничтожили две бригады палестинских радикалов, связанных с организацией ХАМАС, "и сейчас 162-я дивизия израильской армии продолжает закреплять эти достижения" в северной части анклава.

"Вчера и сегодня мы уничтожили бригадных командиров, ротных командиров, многих боевиков ХАМАС, и вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа, он будет вестись с не меньшей мощью, чем на севере, и с не меньшими результатами. Командиры ХАМАС будут встречать Армию обороны Израиля везде, и им будет дан самый мощный отпор", - сказал начальник Генштаба.

Он выразил уверенность в том, что военнослужащие израильской армии справятся с поставленными задачами.

"Мы делаем это сейчас на юге сектора Газа, и мы продолжим закреплять наши достижения на севере сектора", - добавил Халеви.

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