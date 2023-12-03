Израиль перешел к активным боевым действиям в южной части сектора Газа

Израильские войска перешли к активным боевым действиям в южной части сектора Газа, они будут вестись с той же интенсивностью, что и в северной части анклава.

Израильские войска перешли к активным боевым действиям в южной части сектора Газа, они будут вестись с той же интенсивностью, что и в северной части анклава.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля, об этом заявил начальник Генштаба Герци Халеви на встрече с военнослужащими дивизии "Газа".

Он отметил, что до оперативной паузы в секторе Газа израильские военные частично уничтожили две бригады палестинских радикалов, связанных с организацией ХАМАС, "и сейчас 162-я дивизия израильской армии продолжает закреплять эти достижения" в северной части анклава.

"Вчера и сегодня мы уничтожили бригадных командиров, ротных командиров, многих боевиков ХАМАС, и вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа, он будет вестись с не меньшей мощью, чем на севере, и с не меньшими результатами. Командиры ХАМАС будут встречать Армию обороны Израиля везде, и им будет дан самый мощный отпор", - сказал начальник Генштаба.

Он выразил уверенность в том, что военнослужащие израильской армии справятся с поставленными задачами.

"Мы делаем это сейчас на юге сектора Газа, и мы продолжим закреплять наши достижения на севере сектора", - добавил Халеви.