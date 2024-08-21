Израиль перемещает "центр тяжести" из Газы на границу с Ливаном

Израиль постепенно перемещает "центр тяжести" своих военных возможностей из сектора Газа в район границы с Ливаном, где развивается "агрессия" со стороны "Хезболлах".

Израиль постепенно перемещает "центр тяжести" своих военных возможностей из сектора Газа в район границы с Ливаном, где развивается "агрессия" со стороны "Хезболлах".

Как передает Report , об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военнослужащими на севере страны, слова которого приводит портал Ynet.

"Центр тяжести перемещается с юга (из сектора Газа - ред.) на север (в район границы с Ливаном - ред.). Мы находимся в состоянии постепенного перехода", - сказал он.

Глава Минобороны отметил, что Израиль хочет позволить вернуться в свои дома десяткам тысяч жителей населенных пунктов севера страны, эвакуированных из-за боевых действий.

"Мы намерены вернуть им безопасность, и, если это можно будет сделать путем дипломатии, мы сделаем это через достижение соглашения", - продолжил он, предупредив, что иначе Израиль будет "действовать" ради достижения этой цели.

Галант также назвал авиаудар по складам боеприпасов "Хезболлах" в глубине территории Ливана "подготовкой" к возможному развитию событий.

Министр отметил, что у Израиля еще есть задачи на юге - в секторе Газа. В частности, израильская сторона ведет переговоры об условиях сделки по освобождению удерживаемых в палестинском анклаве заложников, указал он, добавив, что верит в достижение результатов.