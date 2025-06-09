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Израиль передал Украине системы ПВО Patriot

Израиль передал Украине системы ПВО Patriot Израиль в период российско-украинского конфликта передал Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, полученные от США и использовавшиеся в 90-х годах.
Другие страны
9 июня 2025 г. 21:22
Израиль передал Украине системы ПВО Patriot

Израиль в период российско-украинского конфликта передал Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, полученные от США и использовавшиеся в 90-х годах.

Как передает Report, утверждение посла Израиля в Украине Михаила Бродского приводит издание "Инсайдер".

"Системы Patriot, которые когда-то мы получили от США, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, находившиеся на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились передать их Украине", - заявил дипломат.

Когда именно были переданы Patriot Киеву и в каком количестве, Бродский не уточнил.

При этом газета The New York Times в начале мая писала, что Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны за счет переброски систем Patriot, в том числе и из Израиля. По сведениям издания, одна система тогда готовилась к отправке после ремонта.

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Версия на азербайджанском языке İsrail "Patriot" HHM sistemlərini Kiyevə verib

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