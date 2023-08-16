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Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов

Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов Израильский гуманитарный груз с медикаментами для нужд Минздрава Украины доставлен в Киев и передан украинской стороне.
Другие страны
16 августа 2023 г. 03:05
Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов

Израильский гуманитарный груз с медикаментами для нужд Минздрава Украины доставлен в Киев и передан украинской стороне.

Как передает Report, об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

"Израиль передал несколько тонн медикаментов Министерству здравоохранения Украины. Церемония передачи прошла сегодня в Киеве с участием заместителя посла Израиля в Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных представителей", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Бродский сообщал, что партия медикаментов будет передана Израилем Киеву по запросу украинской стороны.

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