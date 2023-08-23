Израиль передал Украине лекарства на 100 млн гривен

Израиль передал Вооруженным силам Украины в качестве гуманитарной помощи несколько тонн лекарств на 100 млн гривен.

Израиль передал Вооруженным силам Украины в качестве гуманитарной помощи несколько тонн лекарств на 100 млн гривен.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в правительственном портале.

"Мы продолжаем помогать Украине в это тяжелое время, поэтому по просьбе украинской стороны были собраны средства и организована передача гуманитарной помощи. Планируем дальнейшее сотрудничество между нашими странами", - заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Лекарства отправило Министерство здравоохранения Израиля, а сбор средств был организован по запросу ВСУ. За несколько месяцев необходимую сумму накопили и приобрели медикаменты для украинских воинов.

Закупки лекарства помогли организовать Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел, Минобороны Украины, ВСУ, Министерство здравоохранения Израиля, посольство Израиля в Украине и другие партнеры.