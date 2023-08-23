О нас

Израиль передал Украине лекарства на 100 млн гривен

Израиль передал Украине лекарства на 100 млн гривен Израиль передал Вооруженным силам Украины в качестве гуманитарной помощи несколько тонн лекарств на 100 млн гривен.
Другие страны
23 августа 2023 г. 12:34
Израиль передал Украине лекарства на 100 млн гривен

Израиль передал Вооруженным силам Украины в качестве гуманитарной помощи несколько тонн лекарств на 100 млн гривен.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в правительственном портале.

"Мы продолжаем помогать Украине в это тяжелое время, поэтому по просьбе украинской стороны были собраны средства и организована передача гуманитарной помощи. Планируем дальнейшее сотрудничество между нашими странами", - заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Лекарства отправило Министерство здравоохранения Израиля, а сбор средств был организован по запросу ВСУ. За несколько месяцев необходимую сумму накопили и приобрели медикаменты для украинских воинов.

Закупки лекарства помогли организовать Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел, Минобороны Украины, ВСУ, Министерство здравоохранения Израиля, посольство Израиля в Украине и другие партнеры.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в Физули
Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в Физули
23 августа 2023 г. 12:59
В Физули состоялось открытие полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека
В Физули состоялось открытие полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека
23 августа 2023 г. 12:05
Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана прибыл в Физулинский район
Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана прибыл в Физулинский район
23 августа 2023 г. 11:15
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
23 августа 2023 г. 09:49
Был дан государственный прием в честь президента Узбекистана и его супруги
ФотоБыл дан государственный прием в честь президента Узбекистана и его супруги
22 августа 2023 г. 22:42
Президент: Азербайджан и Узбекистан подняли отношения на самый высокий уровень
Президент: Азербайджан и Узбекистан подняли отношения на самый высокий уровень
22 августа 2023 г. 21:04
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана в расширенном составе
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана в расширенном составе
22 августа 2023 г. 21:00
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
Президент: Высоко ценим, что свой первый госвизит после избрания президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил в Азербайджан
Президент: Высоко ценим, что свой первый госвизит после избрания президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил в Азербайджан
22 августа 2023 г. 20:49
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана один на один
22 августа 2023 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi