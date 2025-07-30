О нас

Израиль передал ХАМАС возражения по сделке в секторе Газа

Израиль передал ХАМАС возражения по сделке в секторе Газа Посредники в ходе непрямых переговоров передали ХАМАС возражения Израиля на последний ответ группировки.
Другие страны
30 июля 2025 г. 22:06
Израиль передал ХАМАС возражения по сделке в секторе Газа

Посредники в ходе непрямых переговоров передали ХАМАС возражения Израиля на последний ответ группировки.

Как передает Report, об этом сообщили катарский телеканал Al Araby и саудовский Al Hadath со ссылкой на источники.

Ключевые разногласия касаются отвода израильских войск из сектора Газа: Израиль отказывается выводить свои силы из Филадельфийского коридора и других районов. Также Тель-Авив отказался обменивать тела погибших израильских заложников на живых палестинских заключенных.

В то же время, по данным израильского издания Walla, премьер-министр Биньямин Нетаньяху представил на закрытом заседании кабинета министров новый политический и стратегический курс действий в секторе Газа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
30 июля 2025 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi