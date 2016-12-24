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    Тель-Авив отзывает послов из Сенегала и Новой Зеландии

    Нетаньяху проинструктировал МИД отменить все программы помощи Сенегалу

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Израиль отзывает послов из Сенегала и Новой Зеландии, выдвинувших в пятницу резолюцию по поселенческой деятельности еврейского государства в Совете Безопасности ООН.

    Как передает Report, об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС официальном сообщении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

    "Премьер-министр в срочном порядке возвращает послов из Сенегала и Новой Зеландии в Израиль для совещаний", - говорится в документе.

    В канцелярии также отметили, что "премьер-министр дал указания отменить встречу с руководством министерства иностранных дел Сенегала, которая должна была состояться через три недели, а также проинструктировал МИД отменить все программы помощи Сенегалу", - заявили в канцелярии

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