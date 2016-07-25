​Израиль ответил авиаударом на обстрел из Сирии

Баку. 25 Июля. REPORT.AZ/ Израильская авиация нанесла удар по приграничному району Сирии, откуда был открыт огонь по контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.

Минометный обстрел с сирийской территории обошелся без пострадавших. Военные предполагают, что, как и в большинстве подобных случаев в прошлом, имел место случайный перелет снарядов в ходе междоусобных боев в соседнем государстве.

"Под шальной огонь из Сирии попали пустыри у пограничного забора в центральной части Голанских высот, пострадавших нет. В ответ ВВС атаковали источник огня в Сирии", — сообщил один из руководителей пресс-службы Армии обороны Израиля Питер Лернер.

По данным израильских военных, на 80-километровой границе двух стран с сирийской стороны, помимо правительственных войск, присутствуют порядка полусотни различных группировок, в том числе террористические организации "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ.