Израиль отверг заявление Стармера о планах по признанию Палестины

Израиль отвергает заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о планах по признанию палестинского государства.

Израиль отвергает заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о планах по признанию палестинского государства.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба израильского МИД.

"Израиль отвергает заявление премьер-министра Великобритании. Изменение позиции британского правительства, последовавшее за действиями Франции и внутренним политическим давлением, в настоящее время является наградой для ХАМАС и наносит ущерб усилиям по достижению соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников", - говорится в официальном заявлении.

Ранее Стармер заявил, что Великобритания готова признать Государство Палестина до начала сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит блокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве.