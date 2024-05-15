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Израиль отверг резолюцию ГА ООН по Палестине

Израиль отверг резолюцию ГА ООН по Палестине Правительство Израиля единогласно отвергло резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с рекомендацией Совету безопасности вновь рассмотреть принятие Палестины в качестве постоянного члена всемирной организации.
Другие страны
15 мая 2024 г. 15:00
Израиль отверг резолюцию ГА ООН по Палестине

Правительство Израиля единогласно отвергло резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с рекомендацией Совету безопасности вновь рассмотреть принятие Палестины в качестве постоянного члена всемирной организации.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Это решение не ляжет в основу для будущих переговоров. Вышеупомянутое решение не меняет статус спорных районов, не передает никаких прав [палестинской стороне] и не умаляет никаких прав Государства Израиль и еврейского народа на Землю Израильскую, оно не ляжет в основу для будущих переговоров и не способствует достижению мирного решения", - говорится в заявлении.

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