Израиль отверг резолюцию ГА ООН о перемирии в Газе и намерен ликвидировать ХАМАС

Израиль отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к перемирию в секторе Газа и намерен ликвидировать палестинскую радикальную организацию ХАМАС.

Израиль отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к перемирию в секторе Газа и намерен ликвидировать палестинскую радикальную организацию ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявил глава израильского МИД Эли Коэн.

"Решительно отвергая позорный призыв ГА ООН к "прекращению огня", Израиль намерен действовать по ликвидации ХАМАС точно так же, как мир действовал против нацистов и "Исламского государства", - сказал министр, чьи слова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.