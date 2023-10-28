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Израиль отверг резолюцию ГА ООН о перемирии в Газе и намерен ликвидировать ХАМАС

Израиль отверг резолюцию ГА ООН о перемирии в Газе и намерен ликвидировать ХАМАС Израиль отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к перемирию в секторе Газа и намерен ликвидировать палестинскую радикальную организацию ХАМАС.
Другие страны
28 октября 2023 г. 01:49
Израиль отверг резолюцию ГА ООН о перемирии в Газе и намерен ликвидировать ХАМАС

Израиль отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к перемирию в секторе Газа и намерен ликвидировать палестинскую радикальную организацию ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявил глава израильского МИД Эли Коэн.

"Решительно отвергая позорный призыв ГА ООН к "прекращению огня", Израиль намерен действовать по ликвидации ХАМАС точно так же, как мир действовал против нацистов и "Исламского государства", - сказал министр, чьи слова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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Версия на азербайджанском языке İsrail BMT Baş Assambleyasının Qəzzada atəşkəslə bağlı qətnaməsini rədd edib

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