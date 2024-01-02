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Израиль отверг новое предложение ХАМАС по освобождению заложников в Газе

Израиль отверг новое предложение ХАМАС по освобождению заложников в Газе Израильское руководство отвергло новое предложение радикального палестинского движения ХАМАС по сделке, предполагающей освобождение заложников.
Другие страны
2 января 2024 г. 08:01
Израиль отверг новое предложение ХАМАС по освобождению заложников в Газе

Израильское руководство отвергло новое предложение радикального палестинского движения ХАМАС по сделке, предполагающей освобождение заложников.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, представители ХАМАС через посредников в Катаре и Египте выдвинули новое предложение по сделке, которая предполагала бы освобождение заложников в три этапа. На каждом из них предлагалось установить гуманитарную паузу продолжительностью более месяца. При этом представители ХАМАС требовали, чтобы на первом этапе реализации договоренностей Израиль начал вывод войск с территории сектора Газа в обмен на освобождение 40 заложников. По данным источников Axios, реализация третьего этапа сделки, который предусматривал освобождение военнопленных, предполагала "завершение конфликта".

Израиль отверг предложенную сделку, но один из израильских чиновников сказал, что само предложение "демонстрирует готовность ХАМАС к переговорам по новой сделке по освобождению заложников даже на фоне продолжения боев в Газе". Портал отмечает, что представители ХАМАС ранее настаивали на том, что готовы будут к переговорам по новой сделке лишь при условии завершения боевых действий на территории палестинского анклава.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail HƏMAS-ın girovları azad etmək təklifini rədd edib

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