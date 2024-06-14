Израиль отверг идею Франции по урегулированию конфликта с Ливаном

Израиль отверг идею Франции о трехстороннем формате с участием США для переговоров о деэскалации напряженности на ливано-израильской границе.

Израиль отверг идею Франции о трехстороннем формате с участием США для переговоров о деэскалации напряженности на ливано-израильской границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

"Пока мы ведем справедливую войну, защищая наш народ, Франция перешла к враждебной политике в отношении Израиля...Мы не будем участвовать в трехстороннем формате, предложенном Францией", - сказал он.

13 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на саммите G7, что Париж и Вашингтон договорились о возможности создания трехстороннего формата с участием их стран и Израиля для реализации плана деэскалации на ливано-израильской границе.