О нас

Израиль отверг идею Франции по урегулированию конфликта с Ливаном

Израиль отверг идею Франции по урегулированию конфликта с Ливаном Израиль отверг идею Франции о трехстороннем формате с участием США для переговоров о деэскалации напряженности на ливано-израильской границе.
Другие страны
14 июня 2024 г. 15:41
Израиль отверг идею Франции по урегулированию конфликта с Ливаном

Израиль отверг идею Франции о трехстороннем формате с участием США для переговоров о деэскалации напряженности на ливано-израильской границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

"Пока мы ведем справедливую войну, защищая наш народ, Франция перешла к враждебной политике в отношении Израиля...Мы не будем участвовать в трехстороннем формате, предложенном Францией", - сказал он.

13 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на саммите G7, что Париж и Вашингтон договорились о возможности создания трехстороннего формата с участием их стран и Израиля для реализации плана деэскалации на ливано-израильской границе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
14 июня 2024 г. 14:03
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
12 июня 2024 г. 15:02
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
12 июня 2024 г. 11:00
В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi