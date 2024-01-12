Израиль отправит в Газу лекарства для заложников

Власти Израиля через посредничество Катара договорились о передаче лекарств заложникам, удерживаемым палестинскими радикалами в секторе Газа.

Власти Израиля через посредничество Катара договорились о передаче лекарств заложникам, удерживаемым палестинскими радикалами в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава "Моссад" Давид Барнеа совместно с Катаром предпринял шаги, которые позволят передать медикаменты заложникам, удерживаемым террористической организацией ХАМАС в Газе. Это часть гуманитарной помощи Израиля сектору", - говорится в сообщении.

Эти лекарства должны быть доставлены в анклав в ближайшие несколько дней, отметили в канцелярии.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.