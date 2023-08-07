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Израиль отправит на Кипр два самолета и команду спасателей для борьбы с лесными пожарами

Израиль отправит на Кипр два самолета и команду спасателей для борьбы с лесными пожарами Власти Израиля приняли решение направить на Кипр два пожарных самолета и команду специалистов по борьбе со стихийными бедствиями для помощи местным властям с тушением лесных пожаров.
Другие страны
7 августа 2023 г. 18:20
Израиль отправит на Кипр два самолета и команду спасателей для борьбы с лесными пожарами

Власти Израиля приняли решение направить на Кипр два пожарных самолета и команду специалистов по борьбе со стихийными бедствиями для помощи местным властям с тушением лесных пожаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе израильского правительства.

"Премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху получил личный запрос от кипрского президента Никоса Христодулидиса об оказании незамедлительной помощи в тушении лесных пожаров. По указанию премьер-министра Нетаньяху и с одобрения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра иностранных дел Эли Коэна в ближайшие минуты на Кипр отправится миссия по оказанию помощи", - говорится в сообщении.

В состав израильской миссии войдут два спецсамолета, предназначенных для тушения пожаров, четыре летчика, а также команда специалистов по тушению лесных пожаров со снаряжением и шестью тоннами израильских реагентов для пожаротушения, указали в пресс-службе. Две недели назад израильские специалисты вернулись из Греции, где также оказывали местным властям помощь в борьбе с лесными пожарами, отмечается в сообщении.

С середины июля на Кипре установилась очень жаркая погода, столбики термометров днем показывают в среднем около 40 градусов Цельсия.

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