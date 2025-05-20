Израиль отозвал делегацию из Дохи из-за отказа ХАМАС от плана Уиткоффа

Израиль отзывает старшую переговорную группу из Дохи из-за отказа палестинского движения ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по освобождению заложников.

Израиль отзывает старшую переговорную группу из Дохи из-за отказа палестинского движения ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по освобождению заложников.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе канцелярии главы правительства страны.

"Примерно через неделю интенсивных контактов в Дохе старшая переговорная группа вернется в Израиль для консультаций, и на данном этапе рабочие уровни останутся в Дохе", - указано в заявлении.

По словам советника канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана, предложение США основано на разумных принципах, а ХАМАС продолжает отвергать любые усилия международного сообщества по мирному урегулированию.

"Если ХАМАС выберет продолжать затягивание и обман, Израиль будет действовать. Путь к прекращению огня проходит через освобождение всех заложников и уничтожение военной инфраструктуры террора", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что несколько раундов консультаций по урегулированию конфликта в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем в Дохе не привели к сближению позиций сторон.