NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе

Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе, и решил провести несколько ограниченных.

Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе, и решил провести несколько ограниченных.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

Источники издания заявили, что решение Израиля воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа и вместо этого провести более ограниченные военные действия по крайней мере на начальном этапе согласуется с предложениями министра обороны США Ллойда Остина.

Представители администрации президента США Джо Байдена предупредили, что трудно сказать, что в конечном итоге сделает Израиль, так как увеличение количества авиаударов и проникновений на территорию сектора Газа за последние три дня указывает на более агрессивную позицию израильской армии.