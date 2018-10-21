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    Израиль открывает границу с сектором Газа

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Израиль возобновляет работу пунктов пропуска на границе с сектором Газа, объяснив это снижением напряжённости в регионе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Комитет по гражданским делам сектора Газа.

    «Израильская сторона сообщила нам, что в воскресенье открывает КПП «Эрез» и «Керем-Шалом» для работы в нормальном режиме», — говорится в тексте.

    Отмечается, что пункты используются для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, а также для прохода людей. 

    Напомним, что ранее на границе Газы 50 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными.

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