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    ​Израиль открыл ответный огонь по Ливану

    Они подчеркнули, что «продолжат противостоять действиям, направленным на нарушение суверенитета страны и безопасности ее граждан»

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Военные Израиля заявили, что после обстрела со стороны Ливана открыли ответный артиллерийский огонь.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, в заявлении говорится, что ответственность за совершенный ранее ракетный обстрел по территории Израиля военные возлагают на правительство Ливана.

    Между тем они подчеркнули, что «продолжат противостоять действиям, направленным на нарушение суверенитета страны и безопасности ее граждан».

    Ранее стало известно, что север Израиля подвергся ракетному обстрелу. Предположительно, ракеты были выпущены с территории Ливана.

    Отмечается, что ракеты были выпущены через несколько часов после сообщения о ликвидации лидера «Хезболлы» Самира Кунтара в Сирии. Однако Израиль опроверг свою причастность к ликвидации боевика. 

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