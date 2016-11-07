Израиль отказался участвовать в парижской конференции по Ближнему Востоку

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Власти Израиля официально отклонили приглашение Франции на конференцию, посвященную процессу мирного урегулирования на Ближнем Востоке, которая должна пройти в Париже в конце текущего года.

Как передает Report, об этом сообщили в понедельник западные СМИ.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что эта конференция лишь отвлечет от непосредственных переговоров с палестинцами.

Посланник правительства Франции в регионе Пьер Вемон на встрече с советником по безопасности и советником по дипломатическим вопросам премьер-министра Израиля был проинформирован о том, что Тель-Авив стремится к возобновлению прямых переговоров с палестинцами, которые были прерваны в 2014 году.

В свою очередь МИД Франции заявил о том, что конференция все равно состоится до конца нынешнего года.