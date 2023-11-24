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Израиль отказался участвовать в форуме Союза для Средиземноморья

Израиль отказался участвовать в форуме Союза для Средиземноморья Израиль отказался участвовать в форуме Союза для Средиземноморья, на котором Испания хотела обсудить ситуацию в секторе Газа.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 17:26
Израиль отказался участвовать в форуме Союза для Средиземноморья

Израиль отказался участвовать в форуме Союза для Средиземноморья, на котором Испания хотела обсудить ситуацию в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщили испанские СМИ.

Израильский диписточник заявил, что встреча рискует превратиться в очередной международный форум, где арабские государства стали бы атаковать израильскую сторону.

"Израиль не намерен участвовать во встрече", - отметил он.

СМИ сообщают о том, что Израиль отказался от участия сразу после официальной встречи испанского и израильского премьеров Педро Санчеса и Биньямина Нетаньяху. Санчес находится с визитом на Ближнем Востоке вместе с бельгийским коллегой Александером Де Кроо, который также провел встречу с Нетаньяху.

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Версия на английском языке Israel refuses to participate in Union for Mediterranean Regional Forum

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