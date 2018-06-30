Израиль отказался принять сирийских беженцев

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Израиль отказывается принимать на своей территории сирийских беженцев. Об этом заявил в пятницу министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, передает Report.

"Мы будем защищать интересы Государства Израиль в сфере безопасности. Как и всегда, мы готовы оказать любую гуманитарную помощь мирным жителям, женщинам и детям, но не станем принимать на нашей территории никаких сирийских беженцев", - приводит его слова Седьмой канал израильского телевидения. По сообщению газеты Haaretz, в ночь с четверга на пятницу израильская армия отправила на сирийскую территорию комплект гуманитарной помощи, состоящей из 300 палаток, 13 тонн продовольствия, 15 тонн детского питания, а также трех крупных партий медицинского оборудования и одежды. Недалеко от границы с Израилем сирийские войска ведут бои против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" и сражающихся на ее стороне формирований для восстановления контроля над южной провинцией Дераа. По данным израильских СМИ, на сирийско-израильской границе скопилось около 50 тыс. беженцев.