Израиль отказался от помощи Франции в тушении пожаров

В течение сегодняшнего дня, 1 мая, ожидается прибытие в Израиль противопожарной авиации из нескольких стран.

В течение сегодняшнего дня, 1 мая, ожидается прибытие в Израиль противопожарной авиации из нескольких стран.

Как передает Report, об этом сообщает портал newsru.co.il

МИД Израиля уведомил Францию, что помощь от этой страны не требуется. Ранее Париж намеревался послать в Израиль два самолета-амфибии Canadair CL-415.

Сообщается, что оказание помощи в тушении лесных пожаров было согласовано накануне. Кипр направляет в Израиль вертолет Bell 412, его прибытие в Хацор ожидается около полудня. Также ожидается прибытие из Хорватии и Италии самолетов-амфибий Canadair CL-415 (вероятно, прибудет два самолета – около полудня и во второй половине дня).