Израиль отказал в продлении визы одному из сотрудников ООН

Израиль отказал в продлении визы одному из сотрудников ООН, другому представителю организации вовсе отказано в выдачи визы.

Израиль отказал в продлении визы одному из сотрудников ООН, другому представителю организации вовсе отказано в выдаче визы.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн написал в соцсети "Х".

По его словам, решение связано "с лицемерными действиями ООН" на фоне эскалации конфликта в секторе Газа с 7 октября.

"Действия ООН являются позором для международного сообщества", - написал он.

Коэн также заявил, что страна намерена разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с радикальным движением ХАМАС.