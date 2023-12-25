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Израиль отказал в продлении визы одному из сотрудников ООН

Израиль отказал в продлении визы одному из сотрудников ООН Израиль отказал в продлении визы одному из сотрудников ООН, другому представителю организации вовсе отказано в выдачи визы.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 15:26
Израиль отказал в продлении визы одному из сотрудников ООН

Израиль отказал в продлении визы одному из сотрудников ООН, другому представителю организации вовсе отказано в выдаче визы.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн написал в соцсети "Х".

По его словам, решение связано "с лицемерными действиями ООН" на фоне эскалации конфликта в секторе Газа с 7 октября.

"Действия ООН являются позором для международного сообщества", - написал он.

Коэн также заявил, что страна намерена разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с радикальным движением ХАМАС.

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