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Израиль освободит 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль освободит 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС Израиль 26 ноября планирует освободить 39 палестинских заключенных в рамках соглашения о гуманитарном перемирии с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
26 ноября 2023 г. 21:42
Израиль освободит 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль 26 ноября планирует освободить 39 палестинских заключенных в рамках соглашения о гуманитарном перемирии с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Во исполнение обязательств сегодня будут освобождены 39 палестинцев из числа гражданских лиц в обмен на освобождение 13 израильтян, удерживавшихся в Газе", - отметил он.

В катарском ведомстве пояснили, что ранее палестинская группировка освободила троих подданных Таиланда и одного гражданина Российской Федерации вне соглашения о перемирии с израильской стороной.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS ilə razılaşma çərçivəsində 39 fələstinli məhbusu azad edəcək

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