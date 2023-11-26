Израиль освободит 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль 26 ноября планирует освободить 39 палестинских заключенных в рамках соглашения о гуманитарном перемирии с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Израиль 26 ноября планирует освободить 39 палестинских заключенных в рамках соглашения о гуманитарном перемирии с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Во исполнение обязательств сегодня будут освобождены 39 палестинцев из числа гражданских лиц в обмен на освобождение 13 израильтян, удерживавшихся в Газе", - отметил он.

В катарском ведомстве пояснили, что ранее палестинская группировка освободила троих подданных Таиланда и одного гражданина Российской Федерации вне соглашения о перемирии с израильской стороной.