О нас

Израиль освободит 110 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль освободит 110 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС Израиль в рамках соглашения с движением ХАМАС освободит 30 января 110 палестинских заключенных, которые отбывают наказание в тюрьмах еврейского государства.
Другие страны
29 января 2025 г. 21:38
Израиль освободит 110 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль в рамках соглашения с движением ХАМАС освободит 30 января 110 палестинских заключенных, которые отбывают наказание в тюрьмах еврейского государства.

Как передает Report, об этом сообщил палестинский информационный офис по делам заключенных в своем Telegram-канале.

По его данным, на свободу выйдут 30 несовершеннолетних, 32 приговоренных к пожизненному заключению палестинца и 48 заключенных, отбывающих длительные сроки.

Ранее ХАМАС сообщил, что 30 января освободит гражданку Израиля Арбель Йехуд, военнослужащую Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Агам Бергер и 80-летнего израильтянина Гади Мозеса, удерживаемых в секторе Газа в качестве заложников.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi