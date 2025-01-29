Израиль освободит 110 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль в рамках соглашения с движением ХАМАС освободит 30 января 110 палестинских заключенных, которые отбывают наказание в тюрьмах еврейского государства.

Израиль в рамках соглашения с движением ХАМАС освободит 30 января 110 палестинских заключенных, которые отбывают наказание в тюрьмах еврейского государства.

Как передает Report, об этом сообщил палестинский информационный офис по делам заключенных в своем Telegram-канале.

По его данным, на свободу выйдут 30 несовершеннолетних, 32 приговоренных к пожизненному заключению палестинца и 48 заключенных, отбывающих длительные сроки.

Ранее ХАМАС сообщил, что 30 января освободит гражданку Израиля Арбель Йехуд, военнослужащую Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Агам Бергер и 80-летнего израильтянина Гади Мозеса, удерживаемых в секторе Газа в качестве заложников.