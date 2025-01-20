О нас

Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС

Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС Израиль отпустил на свободу 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня.
Другие страны
20 января 2025 г. 05:44
Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС

Израиль отпустил на свободу 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным Управления тюрем Израиля, палестинские заключенные были выпущены на свободу в обмен на трех освобожденных 19 января израильских заложников.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ранее подтвердила факт освобождения заложниц. Женщин, 470 дней удерживавшихся в секторе Газа, зовут Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).

Они были встречены израильскими военными и в их сопровождении прибыли на территорию Израиля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi