Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС

Израиль отпустил на свободу 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня.

Израиль отпустил на свободу 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным Управления тюрем Израиля, палестинские заключенные были выпущены на свободу в обмен на трех освобожденных 19 января израильских заложников.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ранее подтвердила факт освобождения заложниц. Женщин, 470 дней удерживавшихся в секторе Газа, зовут Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).

Они были встречены израильскими военными и в их сопровождении прибыли на территорию Израиля.