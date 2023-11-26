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Израиль освободил 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль освободил 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС Власти Израиля освободили вторую группу палестинских заключенных — из тюрем выпустили 39 человек.
Другие страны
26 ноября 2023 г. 04:16
Израиль освободил 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Власти Израиля освободили вторую группу палестинских заключенных — из тюрем выпустили 39 человек.

Как передает Report, об этом сообщают израильская газета The Jerusalem Post и арабский телеканал Al-Jazeera.

Автобусы с освобожденными заключенными прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС освободило 20 заложников. Позднее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметили, что были освобождены 13 израильтян и 4 граждан Таиланда.

Напомним, что с 24 ноября между ХАМАС и Израилем действует четырехдневное перемирие. Согласно договоренностям, за это время группировка должна отпустить 50 заложников группами по 12-13 человек, а Израиль — освободить 150 палестинских заключенных. С обеих сторон речь идет о женщинах и детях.

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