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    ​Израиль осудил отмену Россией запрета на передачу Ирану систем С-300

    Иранский экономический рост будет использован для вооружения

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Израиль осудил решение России о снятии запрета на поставки в Иран современных зенитно-ракетных систем С-300.

    Как передает Report, об этом заявил министр разведки Израиля Юваль Штайниц.

    "Это прямой результат того, что Иран получает от ядерной сделки, которая готовится, и доказательство того, что иранский экономический рост, который последует за отменой санкций, будет использован для вооружения, а не повышения благосостояния иранского народа", ‒ сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий запрет на передачу Ирану зенитно-ракетного комплекса С-300.

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