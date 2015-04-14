​Израиль осудил отмену Россией запрета на передачу Ирану систем С-300

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Израиль осудил решение России о снятии запрета на поставки в Иран современных зенитно-ракетных систем С-300.

Как передает Report, об этом заявил министр разведки Израиля Юваль Штайниц.

"Это прямой результат того, что Иран получает от ядерной сделки, которая готовится, и доказательство того, что иранский экономический рост, который последует за отменой санкций, будет использован для вооружения, а не повышения благосостояния иранского народа", ‒ сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий запрет на передачу Ирану зенитно-ракетного комплекса С-300.