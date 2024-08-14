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Израиль оставляет за собой право атаковать ХАМАС и после заключения перемирия

Израиль оставляет за собой право атаковать ХАМАС и после заключения перемирия Армия обороны Израиля может продолжить атаковать движение ХАМАС в секторе Газа у границы с Египтом, даже если по условиям возможной сделки о перемирии израильские войска отойдут из этой зоны,
Другие страны
14 августа 2024 г. 22:59
Израиль оставляет за собой право атаковать ХАМАС и после заключения перемирия

Армия обороны Израиля может продолжить атаковать движение ХАМАС в секторе Газа у границы с Египтом, даже если по условиям возможной сделки о перемирии израильские войска отойдут из этой зоны,

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил в ходе поездки на эту территорию начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

"Если решат, что мы остаемся в Филадельфийском коридоре, мы знаем, как крепко удерживать свои позиции. Если решат, что мы должны лишь следить за зоной и проводить при необходимости здесь рейды, мы знаем, как это делать", - сказал он.

Халеви отметил важность контроля над Филадельфийским коридором, который, по данным Израиля, ХАМАС использует для контрабанды оружия в Газу: "Укрепление потенциала ХАМАС зависит от использования этой зоны".

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