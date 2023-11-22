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Израиль опубликовал имена 300 палестинцев, которых освободит по сделке с ХАМАС

Израиль опубликовал имена 300 палестинцев, которых освободит по сделке с ХАМАС Министерство юстиции Израиля опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые подлежат освобождению в рамках сделки с радикальным движением ХАМАС по освобождению израильских заложников из сектора Газа.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 11:38
Израиль опубликовал имена 300 палестинцев, которых освободит по сделке с ХАМАС

Министерство юстиции Израиля опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые подлежат освобождению в рамках сделки с радикальным движением ХАМАС по освобождению израильских заложников из сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В списке палестинских заключенных значатся исключительно женщины и подростки до 18 лет. Все палестинцы из этого списка могут быть освобождены в случае продления сделки за пределы первых четырех дней прекращения огня, в рамках которых должны быть освобождены 50 израильских заложников.

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Версия на английском языке Israel names 300 Palestinian prisoners, mostly teens, who could be freed in hostage deal

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